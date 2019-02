26 år gammal kvinne omkom i jordskredet i Orkdal

innenriks

Raset, som var rundt 60 til 70 meter langt og 39 meter breitt, trefte kårbustaden på eit småbruk i Råbygda i Orkdal seint fredag kveld.

Kårbustaden var leigd av ein familie på fire. To av dei, den 26 år gamle kvinna og far hennar, var inne i huset då raset gjekk. Faren kom seg ut og fekk varsla politiet, men dottera mista livet, melder NRK.

– Familien har det veldig tungt. Ein kan jo berre førestille seg kor tungt det er å miste ei dotter på 26 år, seier lensmann Tor Kristian Haugan til rikskringkastaren.

Dei store jordmassane fekk huset til å skli av grunnmuren. Kårbustaden vart totalskadd, og store delar av sokkelen vart dekt av jord.

NVE hadde sendt ut farevarsel på gult nivå for jordskred i området i forkant av raset. Assisterande rådmann Steinar Gaustad i Orkdal kommune seier til Adresseavisen at familien har vore maksimalt uheldig, og at mange i lokalmiljøet er prega.

– Folk blir urolege når det skjer noko slikt heilt uventa i nabolaget, seier Gaustad. Han legg til at mange har vore bekymra for om det skal gå fleire ras og om andre hus kan vere i fare.

