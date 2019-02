Mann og kvinne frå Rogaland omkom i helikopterulykka i Røldal

innenriks

Ifølgje Haugesunds Avis er dei to omkomne norske statsborgarar og heimehøyrande på Haugalandet, som er halvøya mellom Boknafjorden og Bømlafjorden. Politiet har ikkje opplyst kva for ein relasjon det er mellom dei.

Vraket av helikopteret vart måndag ettermiddag henta ned og plassert på parkeringsplassen ved skianlegget i Røldal i Hordaland. Ifølgje Bergens Tidende er helikopteret i fleire delar og heilt smadra.

Namna på dei omkomne blir ikkje frigitt før tysdag, opplyser Vest politidistrikt.

17 hendingar

Ulykkeshelikopteret var av typen Robinson R44. I Havarikommisjonens eiga ulykkesoversikt er det meldt inn til saman 17 hendingar som involverer denne helikoptertypen.

Tor Nørstegård, havariinspektør og vakthavande ved luftfartsavdelinga i Statens havarikommisjon, seier til Bergens Tidende at dette er eit relativt vanleg helikopter som det er forholdsvis mange av i Noreg.

Trass ulykkesstala er ikkje helikopteret i seg sjølv spesielt ulykkesutsett, understrekar Nørstegård.

– Det har skjedd fleire ulykker i Noreg med denne helikoptertypen. Generelt blir Robinson ofte brukt av folk med mindre erfaring enn dei som flyr større og tyngre helikopter. Men det er ikkje noko spesielt med 44-utgåva. Viss det var kjende feil med det, så ville det vore utbetra, seier han.

– Ikkje meldt inn

Helikopteret blir anteke å ha styrta inn i ein fjellvegg kort tid etter at det letta frå Røldal skisenter og flaug i retning Karmøy ved 15-tida søndag ettermiddag. Det vart funne omtrent 2,5 kilometer nord for skisenteret.

Pårørande til dei to som mista livet, skal ha fått ein SMS nokre minutt etter at helikopteret letta. Lufttrafikktenesta vart på si side ikkje varsla om turen, og redningsarbeidet vart ikkje sett i verk før mannen og kvinna vart meldt sakna like før klokka 22 søndag kveld.

– Turen var ikkje på det vi kallar ein «registrert flight plan». Det er fullt lovleg å fly utan, men det gjer at lufttrafikktenesta ikkje fanga opp at helikopteret var forseinka, seier redningsleiar Edvard Middelthon ved Hovudredningssentralen til NRK.

– Knust

Helikopteret blir anteke å ha treft fjellveggen i høg fart. Bilde frå staden viser at helikopteret ligg delvis dekt av snø i ein bratt fjellskrent, og dei materielle skadane er store.

– Helikopteret er knust i ei fjellside, sa redningsleiar Johan Mannsåker til Bergensavisen.

Årsaka til helikopterulykka er ikkje avklart. Statens havarikommisjon kom til området måndag ettermiddag og byrja undersøkingane sine.

Havariinspektør Nørstegård seier til Teknisk Ukeblad at det er fleire element som kan vanskeleggjere undersøkingane. Mellom anna er ikkje Robinson R44-helikopter utstyrt med såkalla svarte boksar.

Henta ut måndag morgon

Dei to omkomne vart funne klokka 4.20 måndag morgon. Begge vart funne i sjølve helikopteret, som låg nokon hundre meter nord for Eskjeflota, eit stykke opp i fjellet på austsida av den no vinterstengde gamlevegen opp til Røldalsfjellet.

Først ved 7-tida lykkast hjelpemannskap frå Røde Kors i å ta seg opp til ulykkesstaden med snøscooter og til fots, slik at dei kunne hente dei to ned til vegen.