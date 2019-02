Nets blokkerer innbetalingar til påstått IQ-test-svindel

innenriks

Etter å ha fått ei rekke klagar på kort tid gjekk Forbrukartilsynet i desember i fjor ut og åtvara forbrukarar mot å betale for IQ-testar som vart marknadsførte på Snapchat og Facebook.

Testane låg ute på nettstaden testmyiq.eu, og dei som tok dei fekk i etterkant ein faktura frå selskapet AG Finans med krav om nærare 600 kroner.

Forbrukartilsynet har slått fast at testane truleg er rein svindel, og at betalingsavtalane uansett er å sjå på som ugyldige sidan bestillingsappen ikkje er merkt på ein måte som gjer det tydeleg at ein er i ferd med å inngå ein bindande avtale.

I ei pressemelding måndag opplyser Forbrukartilsynet at dei har tatt kontakt med Nets, som no har lagt inn sperrer i systema sine for å hindre kortbetaling av IQ-testane. Vidare ber dei folk sjå bort ifrå truslar frå AG Finans om å ta saka til retten dersom pengekravet for IQ-testane ikkje blir innfridde.

– Vi ser på trusselen om søksmål som lite truverdig. Eit eventuelt søksmål må fremmast her i Noreg og basert på erfaring med liknande saker tidlegare, vurderer vi det som svært lite sannsynleg at AG Finans vil gå vidare med dette, skriv Forbrukartilsynet.

Overfor Aftenposten har ein påstått representant for AG Finans avvist at selskapet driv med svindel.

– Vi yter ei teneste som kundane våre bestiller. Dei fleste er veldig fornøgde med sertifikatet og rapporten dei får i ettertid. Det er beklageleg at nokon trur dei har vorte svindla, skreiv representanten, som berre oppgav førenamnet Rey.

