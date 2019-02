Norsk studie: Sjukmelding fører til meir sjukefråvær blant kollegaene

innenriks

Studien viser at dersom ein tilsett blir sjukmeld av fastlegen i fem arbeidsdagar, vil dei næraste kollegaene auke sjukefråværet sitt frå jobben med i gjennomsnitt to dagar. Det same gjeld motsett veg. Blir fastlegen strengare med å sjukmelde deg, så blir òg sjukefråværet til kollegaene dine redusert.

– Vi finn ein sterk og tydeleg effekt. Det er heilt klart at kollegaer påverkar sjukefråværet til kvarandre, seier forskar ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo Harald Dale-Olsen til Forskning.no.

Forskarane meiner at sjølv om virus og bakteriar openbert smittar, så er det ikkje det dei målar. Dei meiner heller ikkje at fråværet til kollegaene kjem av meirbelastning.

– I staden er det ein sosial interaksjonseffekt vi målar, eller det mange kallar sosial smitteeffekt, seier dei to.

(©NPK)