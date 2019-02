Postbod døydde i ulykke under levering av post

innenriks

Ulykka er omtalt i Postens rapport for fjerde kvartal:

- Konsernet vart ramma av ei tragisk dødsulykke 26. november 2018. Eit postbod døydde av skadane han fekk då ein førarlaus bil trilla ukontrollert ved eit omdelingspunkt. Granskinga av ulykka er avslutta og konsernet vil setje i verk tiltak i samsvar med granskingsrapporten.

Pressesjef John Eckhoff i Posten opplyser til NTB at bodet hadde stansa bilen i ein bakke, framfor postkassa han skulle levere post til.

– Bilen vart ikkje sikra tilstrekkeleg med handbrems og byrja å trille bakover. Hendingsgangen er uklar, men bodet har enten vorte klemt mot førardøra då bilen trilla eller vorte klemt mellom bilen og terrenget, skriv Eckhoff i ein e-post.

Han opplyser at risikoen for at postbilar ikkje blir sikra godt nok under leveringa er godt kjent, og at det blir følgt opp i tryggingssamtalar og eigenevaluering.

– For å sikre informasjon og læring hos alle postbod, er det etter denne konkrete hendinga sendt ut tryggingsvarsel som skal gjennomgåast på oppstartsmøte i alle bodeiningar, opplyser pressesjefen.

