Regjeringa: Ikkje aktuelt med flyktning-stopp i Oslo

– Det er ikkje aktuelt. Oslo må ta sin del av ansvaret. Det heng også saman med omsynet til beredskap og kompetanse, seier Sanner til NTB.

Fleire har dei siste dagane teke til orde for at ein innfører ein mellombels stans i busetjinga av flyktningar i Oslo, mellom anna for å frigjere kapasitet til å handtere eksisterande integreringsutfordringar.

Spreier busetjinga

– Oslo har ein betydeleg kompetanse på busetjing og integrering. Viss vi innfører ein fullstendig stopp i Oslo, vil det bety at vi mistar mykje av kompetansen som vi vil trenge til beredskap, til dømes dersom det kjem ei ny flyktningkrise, seier statsråden.

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet har bedt Oslo kommune om å busetje 250 flyktningar i 2019, mot 350 i 2018.

– Det er allereie sånn at det skal busetjast færre i Oslo enn tidlegare. Vi har sett nye kriterium for busetjingspolitikken, noko som også inneber at flyktningar skal busetjast meir spreidd, også utover landet, seier Sanner.

Nye reglar

Han viser til nye reglar om at det ikkje skal busetjast nye flyktningar i område med over 30 prosent innvandrardel.

– Oslo er ein stor by som også har bydelar med låg innvandrardel. Utfordringa er knytt til nokre bydelar, og derfor er det viktig at busetjinga blir spreidd, seier Sanner.

Oslos politimeister Hans Sverre Sjøvold sa i førre veke til NTB at «viss det kjem mange nye innvandrarar no, så bør dei busetjast i andre stader» enn i hovudstaden.

I eit mykje delt innlegg i Dagsavisen, har også dagleg leiar i tenketanken Minotenk, Linda Noor, teke til orde for at Oslo kommune bør få fritak frå å busetje nye flyktningar.

