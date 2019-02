Giske uønskt av lokallag i Trøndelag

innenriks

Det opplyser Marte Jensen, leiar i Namsos Ap, til Trønder-Avisa.

– På grunn av all støyen det har vore rundt Giske det siste året ønsker vi ikkje det fokuset og har derfor landa på dette valet, seier ho.

Årsaka er at lokallaget vil å ha fokus på jobben partiet gjer for Namsos.

– Det vil det i mindre grad gjere med besøk av Giske. Derfor ønsker vi ikkje han som utsending i samband med årsmøte og valkamp no i 2019, seier Jensen.

Arbeidarpartiet avslutta i februar i år saka mot tidlegare nestleiar Giske etter varsla om seksuell trakassering og upassande åtferd frå hans side. Konklusjonen om at han hadde brote dei interne retningslinjene i partiet, vart ståande.

I eit ope brev frå Ap-leiar Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng heitte det vidare at det ikkje lengre var noko i vegen for Giskes fulle deltaking i partiet.

– Vi ønsker å bidra til at du kan utøve verva dine og finne plassen din i partiarbeidet på ein god måte, i og utanfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette, skreiv dei.

I etterkant av at det vart opna for at politikaren igjen kunne ha verv i Ap, uttalte fleire lokalpolitikarar i Trøndelag at dei ønskte eit comeback frå 52-åringen. Måndag melde VG at Giske ønskte å bli nestleiar i Trøndelag Ap.

