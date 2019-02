Ikkje fleirtal for vegprising

innenriks

Både Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti har teke til orde for utgreiing av vegprising, og fremma forslag om dette i Stortinget. Systemet går ut på at ein betaler for kvar, når og kva slags bil ein køyrer.

Høgre, Framstegspartiet og Venstre har fleirtal i komiteen, og stemte tysdag nei til å greie ut forslaget. KrF er ikkje representert i Stortingets transportkomité.

Ny teknologi

Regjeringspartia har i staden gått inn for å greie ut ny teknologi til erstatning for bompengar. Saka kjem opp i Stortinget 5. mars, og det vil vere KrF som avgjer utfallet.

Stortingsrepresentant for KrF Hans Fredrik Grøvan, seier partiet vil stemme for fleirtalsinnstillinga frå komiteen.

– Det er fleirtal for utgreiing av ny teknologi som skal erstatte bompengeordninga, og i omgrepet ny teknologi så ligg også vegprising. Vi kjem til å støtte det som no er fleirtalsinnstillinga i Stortinget, seier Grøvan.

– Regjeringa har forplikta seg til å ha ein ny gjennomgang av avgiftssystemet for bil. Den gjennomgangen skal vere ferdig innan 2025 og dette skal inkludere utgreiinga av ny teknologi som skal erstatte bompengeordninga, legg han til.

NAF: Overraska og skuffa

NAF reagerer og meiner at dette berre er ein ny måte å greie ut bompengar på.

– Vi er overraska og skuffa. Dette løyser ikkje noko som helst, seier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Ho meiner at det er ikkje noko poeng i å greie ut ny teknologi som erstatning for bompengar.

– Stortinget tør ikkje opne den store sekken, som dreier seg om avgifter på kjøp og bruk av bil. Det synest vi er overraskande, for tida er overmoden for å sjå på nye løysingar, seier Ryste.

Tidlegare denne månaden viste ei undersøking at 53 prosent av nordmenn meiner vegprising bør erstatte bilavgiftene. Berre 8 prosent føretrekker avgiftssystemet som i dag. Undersøkinga er utført av Bilimportørenes Landsforening (BIL), skriv Dagens Næringsliv.

