Nedgangen i politimelde lovbrot flatar ut

– Den markante nedgangen ser no ut til å ha stagnert, men dei mest arbeidskrevjande, komplekse sakene held fram med å auke, seier konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Det er auke for seksuallovbrot, valdssaker og hatkriminalitet.

Internett

– Utviklinga er urovekkjande, spesielt fordi talet på saker aukar der barn og unge er innblanda. Vi ser også ein auke i valdtekter mot vaksne. Noko av auken i seksuallovbrot kan kome av betre innsats frå politiet si side og nye metodar for å avdekkje mørketal, seier Skulstad.

Politiet veit også at dei moglegheitene internett gir for overgrep, har ført til ein faktisk auke i talet på seksuallovbrot.

I 2018 blei det meldt 8.374 seksuallovbrot til politiet. Det er ein auke på 5 prosent frå 2017. Det har vore ein auke i politimelde seksuallovbrot på 75 prosent dei siste fem åra.

Det blei politimeldt 32.882 valdssaker i 2018, ein auke på 1,1 prosent frå 2017.

Totalt blei det meldt 318.566 saker til politiet i 2018. Det er ein reduksjon på 0,2 prosent samanlikna med 2017. Talet på melde lovbrot har gått tilbake med 14,6 prosent sidan 2014.

Nedgang for vinning

Vinningskriminalitet fortset å gå tilbake. Denne typen kriminalitet utgjer 31,2 prosent av den registrerte kriminaliteten i Noreg.

Nedgangen er på 2,3 prosent samanlikna med 2017.

– Ei vesentleg årsak til nedgangen dei siste åra er færre grove tjuveri frå bustad og tjuveri frå person på offentleg stad. Dette er kriminalitet som vi veit skaper stor utryggleik for folk flest, og færre slike lovbrot er positivt, seier Skulstad.

Flinkare til å sikre

Politiet meiner at nedgangen kjem av at folk er blitt flinkare til å sikre bustaden, og det er blitt eit mindre marknad for tjuvegods. Samtidig passar politiet betre på ute i det offentlege rom, særleg i dei store byane.

Den årlege rapporten til politiet gir oversikt over talet på politimelde saker, straffesaksbehandlinga til politiet, inndragingar, gjerningspersonar og kriminalitetsutviklinga.

Rapporten inneheld også ei oversikt over korleis det går med arbeidet til politiet, med oppklaringsprosenten og kor mange saker som ligg i kø for å bli etterforska.

