Oslo Ap kritisk til comeback i Trøndelag for Giske

– Eg synest det er rart at dette spørsmålet om Giske kjem opp så kort tid etter at partileiinga for eitt år sidan konkluderte med at han hadde brote Arbeidarpartiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Det seier Aps fylkesleiar Frode Jacobsen til NRK.

Vinteren 2017/18 behandla Arbeidarpartiet til saman eit tjuetals varslingssaker om seksuell trakassering og upassande åtferd mot ulike personar i partiet. Fleire av varsla omhandla Giske, og saka enda med at han 7. januar i fjor trekte seg frå nestleiarvervet.

Måndag melde VG at Giske ønsker å bli nestleiar i Trøndelag Ap ved sida av nestleiaren i dag, May Britt Lagesen.

– Det er tillit det handlar om når ein skal ha verv i Arbeidarpartiet, og tillit tek lang tid å byggje opp og kort tid å rive ned. Så eg synest det er rart at ein no vurderer å gi Giske den tilliten dette inneber, seier Jacobsen.

