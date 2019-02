Ropstad på skiskule: – Nesten den beste dagen min på jobb!

innenriks

Statsråden hadde ein av dei beste dagane sine på jobb, ifølgje han sjølv, då han var ute i snøen og gjekk på ski med elevane frå Lusetjern skule.

Med ei lue frå Skiforeningen på hovudet brukte han formiddagen til å leike i snøen og stå på ski.

– Det var kjempeflott! Eg er veldig glad i å gå på ski, så eg vil gjerne at alle får same moglegheit. Å sjå så mange barn vere begeistra for å vere ute og delta med ski på beina, er veldig flott, seier Ropstad til NTB.

Statsråden hoppa også, men var nok ein del bak verdsrekorden sett av Stefan Kraft i Vikersund.

– Eg var eit stykke unna 253,5 meter, ja. Det var nok ei oppleving for dei som såg på, seier Ropstad lattermildt og legg til at telemarksnedslaget hans var av det djupe slaget.

– Eg stod nok ikkje til 20 i stil, men arrangementet gjorde det.

Opplegget til skiskulen er ein del av programmet deira Aktiv fritid for alle. Skiforeningen tilbyr gratis utlån av skiutstyr og skileik for store og små.

