Russland har blokkert norsk nettavis

innenriks

Frå og med tysdag morgon har nettavisa vore utilgjengeleg for russiske lesarar, skriv nettavisa The Barents Observer.

Ifølgje nettavisa har fleire kjelder opplyst at dei ikkje har tilgang til nettstaden i Russland, i tillegg til at trafikken på nettstaden tydeleg viser ein nedgang i russiske lesarar.

Blokkeringa kjem ein snau månad etter at det russiske medietilsynet Roskomnadzor 28. januar varsla at dei ville blokkere nettavisa. Årsaka var offisielt eit portrettintervju med Dan Eriksson , ein homofil samisk mann i Nord-Sverige. I intervjuet står han fram og fortel om korleis han kom ut av skapet, sjølvmordsforsøk og korleis han jobbar for å hjelpe andre.

Det russiske medietilsynet meiner saka er i strid med russisk lov. I eit brev gav dei den gongen nettavisa 24 timar til å avpublisere artikkelen. Nettavisa har ikkje etterkomme kravet frå det russiske medietilsynet.

I tillegg har Vitaly Milonov, som er medlem i underhuset i den russiske nasjonalforsamlinga, gått hardt ut mot nettavisa. Han har uttalt at avisa bør blokkerast, og at ein bør ta diplomatiske grep dersom publisering av liknande materiale, som òg er på russisk, fortset.

Skuldingane kan sjå ut til å ha nådd russiske styresmakter, sidan den norske nettavisa tysdag vart blokkert.

(©NPK)