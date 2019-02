Sju av åtte Ap-lag i Nord-Trøndelag ønsker Giske velkommen

innenriks

Trønder-avisa har snakka med åtte lokallagsleiarar i tidlegare Nord-Trøndelag. Sju av dei meiner Giske bør ta plass i Arbeidarpartiets styre i Trøndelag, slik valkomiteen foreslo måndag.

– Vi er veldig glade i Trond Giske. Han er ein veldig ressurssterk partimann i Ap. Så at han kan gjere ein fabelaktig god jobb, det er det ingen tvil om, seier leiar i Nærøysund Ap Inger Wannebo, som derimot er usikker på om Giske bør gå inn i rolla som nestleiar i fylkeslaget allereie no.

Tida ikkje inne

Leiar i Indre Fosen Arbeidarparti og tidlegare leiar av Sør-Trøndelag Arbeidarparti, Per Kristian Skjærvik, støttar Wannebos utsegn.

– I utgangspunktet har partiet lagt denne metoo-saka på Giske død, så Trond Giske kan etter mi meining gå inn som ein del av styret. Men eg trur ikkje han bør gå inn i ein nestleiarposisjon førebels, seier han til avisa.

– Lang tid å bygge opp, kort tid å rive ned

Arbeidarpartiets leiar i Oslo, Frode Jacobsen, meiner det er rart at dette spørsmålet om Giske kjem opp så kort tid etter at partileiinga for eitt år sidan konkluderte med at han hadde brote Arbeidarpartiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Fleire av varsla om seksuell trakassering og upassande åtferd partiet behandla vinteren 2017/18 omhandla den profilerte politikaren. Det enda med at Giske trekte seg frå nestleiarvervet i januar i fjor.

Måndag melde VG at Giske ønsker å bli nestleiar i Trøndelag Ap ved sida av nestleiaren i dag, May Britt Lagesen.

– Det er tillit det handlar om når ein skal ha verv i Arbeidarpartiet, og tillit tek lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned. Eg synest det er rart at ein no vurderer å gi Giske den tilliten dette inneber, seier Jacobsen til NRK.

(©NPK)