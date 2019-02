Kvinneleiarar i Ap meiner Giske skadar partiet

innenriks

– Eg hadde ønskt at Trond Giske sjølv såg at han skadar partiet vårt med det han gjer no, seier Siv-Len Strandskog, leiar i Rogalands Aps kvinnenettverk, til VG.

Til liks med kollegaene sine i Troms, Hordaland og Finnmark meiner ho det er for tidleg for å gi eit nytt toppverv til den tidlegare Ap-nestleiaren, som gjekk av etter å ha brote dei interne retningslinjene til partiet om seksuell trakassering.

– Eg tenker på varslarane. Og eg trur det er uklokt å ta han inn i varmen igjen så tidleg med tanke på valet. Eg trur mange veljarar vil reagere på at han er på lista igjen, seier Lene Pilskog, kvinnepolitisk leiar i Hordaland, til same avis.

Etter at det tidlegare i år vart slått fast frå øvste hald at det ikkje lenger var noko i vegen for Giskes «fulle deltaking» i Ap, har 52-åringen lansert kandidaturet sitt til posisjonen som ny nestleiar i partiet største fylkeslag, nemleg Trøndelag Ap.

Klokka 9.30 onsdag møtest valkomiteen i fylkeslaget for å prøve å bli einige om i kva grad Giske skal innstillast som ny nestleiar eller ikkje. Kandidaturet hans vart lansert så seint som måndag, noko som ifølgje VGs kjelder vart møtt med skarpe protestar.

Kvinneleiaren i Trøndelag Ap, Marit Bjerkås, vil overfor avisa ikkje kommentere i kva grad det er for tidleg å ta Giske inn i varmen igjen.

