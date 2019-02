Nedbemanning i Veterinærinstituttet skaper forvirring

innenriks

Opposisjonen i Stortinget fyrte torsdag laus med spørsmål til landbruksministeren om Veterinærinstituttets planar om å legge ned delar av verksemda på distriktskontora.

Senterpartiets Geir Pollestad er ikkje fornøgd med svara dei fekk.

– Det er berre prat frå landbruksministeren. Så lenge ho ikkje kan love at oppseiingane til fleirtalet av dei tilsette skal trekkast, er det ikkje noko verd, seier han.

Bakgrunnen for nedbemanninga er at det må sparast 20–25 millionar kroner etter at Veterinærinstituttet ikkje klarte å halde budsjettet sitt.

– Ikkje avgjort

Landbruksminister Olaug Bollestad forklarer situasjonen slik:

– Realiteten er at det er sendt ut varsel om oppseiing til 140 tilsette. Av dei er det cirka 25 som må gå. Dei kan vere spreidde over heile landet, også Oslo. Styret i Veterinærinstituttet har ikkje avgjort kven det gjeld, og eg kan derfor ikkje vite kvar dei vil kutte, seier ho til NTB.

Bollestad forsikrar likevel at beredskapen og dyrevelferda ikkje skal bli svekt i distrikta.

– Samtidig har nokre av oppgåvene vorte endra. Men beredskapen skal sikrast, og kompetansen skal vidareutviklast både i Trondheim, Harstad og Sandnes, seier Bollestad.

Dyrare enn venta

Veterinærinstituttet har forklart budsjettsprekken med at det blir dyrare for dei enn venta å flytte inn i nye lokale i Ås, at pensjonskostnadene har vorte større enn forventa og at dei eksterne inntektene blir mindre.

Seks stortingsrepresentantar frå Arbeidarpartiet, med landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i spissen, leverte onsdag eit forslag om at regjeringa må finne middel i revidert nasjonalbudsjett for å halde oppe distriktsjobbane i Veterinærinstituttet, ifølgje Nationen.

– Vi håper sjølvsagt at eit samla Storting ser verdien i Veterinærinstituttets regionale verksemd, og det kjempar vi for, seier Sandtrøen.

– Ser ikkje bort frå

Bollestad ser ikkje bort frå at det kan komme tilleggsløyvingar til instituttet, men at det i så fall må skje etter ein grundigare gjennomgang.

NTB har spurt Veterinærinstituttet om ei oversikt over kvar i landet dei 140 varsla om oppseiingar er fordelte, og kvar i landet ein ser for seg å kutte dei 25 stillingane. Dei har varsla eit svar i ettermiddag.

(©NPK)