PST åtvarar studentar mot utanlandsk etterretning

For to veker sidan la Politiets tryggingsteneste (PST) fram den årlege trusselvurderinga si. No blir også norske studentar gjort merksame på at dei kan vere attraktive mål for utanlandsk etterretning, skriv Universitas.

– Etterretningstenester er på utkik etter menneske som kan gi informasjon som kan gi inngang inn i interessante miljø, seier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.

–⁠ Vi veit at etterretningspersonell frå ulike tenester har vore i kontakt med studentar, seier han vidare.

Orienteringa PST gir studentane, er for at dei sjølve skal vite kvar dei kan ta kontakt dersom dei opplever noko Hoffman kallar ubehageleg.

Mastergradsstudent i geofysikk, Vemund Thorkildsen, seier til studentavisa at han valde å droppe ei deltaking på eit bandymeisterskap i Russland.

– Eg veit at eg har høgare utdanning i noko dei er interesserte i. Så det kan hende det ikkje hadde vore så lurt å dra til Russland, seier Thorkildsen.

PST sjølv har ikkje oversikt kva for studentar som er mest utsette.

– PST har verken interesse av, eller moglegheit til, å ha generell oversikt over studentar før dei blir kontakta. Vi er avhengige av at folk tek kontakt med oss, seier Hoffmann.

