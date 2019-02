Sarah Sørheim blir nyheitsredaktør i NTB

innenriks

Før tida i Aftenposten har Sørheim leidd Etter Børs-redaksjonen i Dagens Næringsliv og ho har vore kulturredaktør i Klassekampen.

No skiftar ho beite til meir «harde nyheiter».

– Ein av grunnane til at eg takka ja til jobben, er at eg er eit nyheitsmenneske i sjel og sinn. Det er kanskje ikkje så lett å sjå på CV-en min, men det veit alle som kjenner meg. Uansett kva for ei rolle eg har hatt i avis, så har eg hatt mykje å gjere med nyheitsredaksjonen, seier Sørheim, og legg til:

– Eg kjente at det er på tide å gå all inn i det sentrale nyheitsarbeidet, det er det som er hjartet i journalistikken.

Podkast-stjerne

Saman med Lars Glomnes og Trine Eilertsen har Sarah Sørheim sidan 2015 stått bak Aftenpostens podkast-suksess Aftenpodden. Det har òg bidrege til at ho har fått jobben.

– Gjennom snart fire års arbeid med Aftenpodden har Sarah Sørheim vist seg som ein skarp observatør og ei viktig stemme i analysen av norske samfunnsforhold, seier sjefredaktør Mads Yngve Storvik i NTB.

Han omtaler tilsetjinga som ei «strålande signering» for nyheitsbyrået.

– Sarah er ein svært dugeleg og markant leiar som har mykje å tilføre NTB. I tillegg er ho ein likandes person, og det er ingen ulempe, seier Storvik.

Vil verne truverdet

Sørheim sjølv seier at ho kan ta med seg erfaringar frå redaksjonar som har måtta gjere store endringar, samtidig som dei har jobba med å verne kvalitetsjournalistikken.

– Det høyrest kanskje ut som ein klisjé, men eg har lyst til å vere med å forme «framtidas NTB», som sjølvsagt må byggjast på den utrulege viktige og sentrale posisjonen byrået har i dag. Det blir kjempespennande å utvikle det vidare, seier ho.

Den nye redaktøren trekker fram truverdet som spesielt viktig for byrået.

– NTB har utruleg høgt truverd. Det er ein heilt unik posisjon, og det er heilt avgjerande at vi vernar det og vidareutviklar detn. Ein kan stole på NTB.

