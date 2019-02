Fleire gardsbustader brenn enn tidlegare

innenriks

I 2018 vart det registrert brann i 200 gardshus i Noreg, mens talet for brannar i driftsbygg var 134. På tre år har talet på brannar i gardshus dobla seg, viser tal frå Brannvernskomiteen til landbruket, omtalt av Nationen.

– Dette er slett ikkje bra. Det handlar om tryggleiken til dei som bur der. Det har vorte gjort ein god innsats når det gjeld å sikre driftsbygg. No må vi vere flinkare til å tenke tryggleik til bonden og familien, seier Pål-Arne Oulie, styreleiar i Landbrukets brannvernskomité, til avisa.

Komiteen skriv i ei pressemelding at det har vorte færre brannar i driftsbygningar etter at el-kontroll med varmesøkande kamera vart teken i bruk i 2014. Sidan det no brenn i fleire gardshus, blir dei teke inn som ein del av el-kontrollen.

