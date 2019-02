Frigir namnet på kvinna som vart drepen i Haugesund

innenriks

Namnet vart frigitt torsdag i samråd med familien.

– Hereid var busett i Bærum, men voks opp på Karmøy. Familien hadde hus i Haugesund, der dei oppheldt seg ein del. 67-åringen har vore lærar i den vidaregåande skulen i Asker og Bærum i 40 år, og pensjonerte seg for to månader sidan, opplyser politiet i ei pressemelding.

Familien ber om respekt for at dei ønsker ro til å omarbeide sorga.

Ein 48 år gammal tidlegare straffedømd mann er sikta for drapet. Han har eit langt kriminelt rulleblad og har slite med omfattande rusproblem i årevis.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling torsdag formiddag. Politiet har bedt om at det blir utnemnt sakkunnige for å gjere ei rettspsykiatrisk undersøking av han.

– Politiet kan bekrefte at sikta prøvde å bryte seg inn i eit hus i nærleiken av sin eigen heim i forkant av drapet. Politiet presiserer at den avlidne kvinna ikkje har tilknyting til den første hendinga, opplyser politiet.

(©NPK)