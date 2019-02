NRK: Mann dømt til 16 års fengsel i overgrepssak i Hordaland

innenriks

Han dømde har vore aktiv i lokalpolitikken for Ap og vart arrestert i oktober 2016.

Ifølgje dommen overførte han pengar til personar på Filippinane for at dei skulle forgripe seg på barn mens han såg på. Påtalemakta fann bevis for at 61 overgrep faktisk vart gjennomførte, skriv NRK.

Nærare 200.000 chattemeldingar, sendt mellom 2011 og 2016, var blant bevisa til politiet. I meldingane skriv mannen detaljert om korleis han vil at grove seksuelle overgrep skal utførast mot små barn. Ofte av deira eigne mødrer.

– Ei massiv, kynisk utnytting av barn og fattigdom, sa aktor, statsadvokat Magne Kvamme Sylta, i prosedyren sin i saka.

Totalt skal mannen ha betalt 772.000 kroner for overgrepa.

