Norsk-indarar med minnemarkering ved Stortinget

India har skulda den pakistanske islamistgruppa Jaish-e-Mohammed for å stå bak angrepet. Det norsk-indiske miljøet oppfordrar den norske regjeringa til å terrorliste gruppa.

– Vi kan ikkje akseptere terrororganisasjonar som Jaish-e-Mohammed. Vi ber derfor norske styresmakter om å terrorliste organisasjonen og jobbe for det same i FN, seier Manoj Mishra, som er ein av initiativtakarane til markeringa.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) heldt ein appell mot terror på markeringa, og tok imot underskriftskampanjen på vegner av regjeringspartia.

– Dette er ei verdig minnemarkering for dei 42 offera for terrorangrepet og ei moglegheit for alle nordmenn til å vise at vi står saman mot terror. Eg har forstått at det norsk-indiske miljøet også vil overlevere ei oppfordring om å terrorliste enkelte organisasjonar, og ho vil eg ta med meg til regjeringa, seier Gulati.

