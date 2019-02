Norwegian erkjenner at kassen nesten var tom

innenriks

Brevet er ifølgje Dagens Næringsliv sendt ut i samband med emisjonen der selskapet skal hente inn tre milliardar kroner.

- Utan den rette emisjonen ventar selskapet at det vil vere brot med lånevilkåra som omhandlar bokført eigenkapital i eller rundt første kvartal 2019, skriv Norwegian.

Selskapet opplyser at milliardane frå emisjonen skal brukast til å sikre at eigenkapitalen er stor nok til å innfri vilkår i obligasjonslån og finansiere drifta. Lånevilkåra går mellom anna ut på at eigenkapitalen heile tida skal vere på minimum 1,5 milliard kroner.

Ved utgangen av fjoråret var eigenkapitalen på 1,7 milliardar kroner, ifølgje DN.

