Oljeselskapa forventar investeringar på 170 milliardar kroner i Noreg i år

Tala kjem fram i Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over investeringar i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

For neste år forventast det at investeringane blir på 158,5 milliardar kroner. Dette er første gong at SSB oppgir anslag for investeringa for neste år allereie i første kvartal, og tala er derfor ekstra usikre, ifølgje analytikarane.

Anslaget for i år er nedjusterte med 1,4 prosent frå førre kvartal. Likevel er det litt høgare enn det mange hadde venta.

– Gode nyheiter

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea seier til E24 at tala «samla sett» er sterke. Han reknar seg fram til ein investeringsvekst på rundt 14 prosent for 2019.

– Det er gode nyheiter for norsk økonomi, seier han.

Når det gjeld tala for 2020, er desse vanskelegare å tolke, ifølgje sjeføkonomen. Mellom anna vil det komme utbyggingssøknader som endå ikkje er med i tala, noko SSB også påpeikar i omtalen sin av tala.

– Det er venta å bli levert plan for utbygging og drift (PUD) på ei rekke nye utbyggingar i år og til neste år som, viss dei blir realiserte, vil heve investeringane innanfor feltutbygging utover det som ligg inne i det noverande anslaget for 2020, skriv sentralbyrået.

Ventar mellom 10 og 20

Ifølgje Oljedirektoratet (OD) er det totalt venta mellom 10 og 20 utbyggingsplanar dei neste par åra, skriv Sysla.

– Det er ei god mengde. Vi er veldig fornøgde med at det er såpass mange prosjekt på gang. Så er det litt vanskeleg å vite nøyaktig når planane kjem, seier Ingrid Sølvberg, direktør for feltutvikling og drift i OD.

Dei nye prosjekta omfattar både heilt nye prosjekt, oppgradering av dagens felt og utbyggingar som blir knytte opp mot eksisterande felt.

