PST veit ikkje kva for trussel framandkrigarar kan utgjere etter soning

– Vi veit ikkje kor farlege desse framandkrigarane vil vere den dagen dei blir sleppte ut av fengsel. Enkelte har dommar på opptil 8–9 år, og det for tidleg å seie kva som kan skje etter at dei har sona fengselsstraff, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST til Vårt Land.

Bernsen seier PST følgjer opp og risikovurderer alle IS-krigarar som vender heim. Han veit ikkje kor stor tryggingstrussel framandkrigarar kan utgjere for samfunnet etter sona dom, men seier PST har god kontroll på krigarane på noverande tidspunkt.

Seniorrådgivaren seier vidare at dei er bevisst på fengselsradikalisering. Han seier dei har eit tett samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å forhindre at framandkrigarar radikaliserer andre innsette i fengsel.

Statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har uttalt at norske IS-krigarar har rett til å vende tilbake til Noreg, men må risikere å bli straffeforfølgde.

40 av 100 personar som har reist frå Noreg til Syria/Irak, har enten returnert tilbake til Noreg eller oppheld seg i eit tredjeland, ifølgje PST.

