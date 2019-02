Aktivistar trekker falske setlar etter kritikk frå Noregs Bank

innenriks

Når norske menn har tent 100 kroner, har kvinner i snitt tent 87 kroner. For å skape blest om forskjellen trykte Likelønnsaksjonen opp 87-kronerssetlar og delte dei ut til mannen i gata i fjor.

Noregs Bank har reagert på stuntet og seier det strir med retningslinjene for attgjeving av setlar og myntar. Likelønnsaksjonen beklagar, skriv Klassekampen.

– Det var eit stunt for å få merksemd om at menn og kvinner får ulik lønn. Det har openbert fungert, og vi har fått god respons, seier talsperson Silje Solomonsen til avisa.

Noregs Bank skriv i ein e-post til Likelønnsaksjonen at dei ser alvorleg på slike saker.

– Noregs Bank bruker betydelege ressursar på å motverke kopiering og forfalsking av setlar for å halde på tilliten til setlar som betalingsmiddel, skriv banken og ber samtidig om at bildet av setelen blir fjerna frå internett og at alle filer av bildet vert sletta.

(©NPK)