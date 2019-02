Dale: Problematisk at transporttenester blir vidareselde fleire gonger

innenriks

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) møtte fredag ei rad store bedrifter som kjøper godstransporttenester på veg, for å diskutere sikkerheit på vegane. Til stades på møtet var representantar frå blant andre Bama, Tine, Lerøy Seafood og Nova Sea.

Hensikta med møtet var å lytte til og få innspel frå bedrifter som har praktisk erfaring med kjøp av transport og å høyre om erfaringane deira med dårleg skodde vogntog på norske vintervegar.

Dale seier at han opplever at fleire av aktørane har gode rutinar på ein del av det arbeidet dei skal gjere, men at det er ei rekke utfordringar som må takast tak i.

– Dei fortalde mellom anna at dei synest det er vanskeleg å vere heilt trygge på at både lønns- og arbeidsvilkår blir oppfylte. Mykje av den kjøpte transporten blir gjerne vidareselt tre, fire og fem gonger før dei hamnar hos eit selskap. Det er relevante poeng som vi må ta med oss i det vidare arbeidet, seier Dale til NTB.

Fredag gjekk Raudt-leiar Bjørnar Moxnes ut med forslag om strakstiltak for å skjerpe regelverket for vogntogtrafikk etter fleire vogntogulykker under dårlege køyreforhold denne vinteren. Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikksjåførforbundet meiner bedrifter som kjøper transporttenester, tenker for mykje på pris og ikkje nok på sikkerheit.

– På møtet i dag oppfatta eg ei heilt anna haldning. Vi tek dette på alvor og prøver å ta grep for å forsikre oss om at sikkerheita på vegane er best mogleg, seier salssjef Bjørn Olvik i Nova Sea til NTB.

