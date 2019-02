Høgsterett forkastar Eirik Jensens anke

innenriks

I Borgarting lagmannsrett 28. januar vart den tidlegare politimannen frifunnen av juryen for skuldingane om medverknad til innførsel av nærare 14 tonn hasj, men funnen skuldig i grov korrupsjon.

Dei tre fagdommarane sette likevel rettsavgjerda til side, noko som vart anka til Høgsterett. Jensens forsvarer John Christian Elden argumenterte mellom anna med at tilsidesettinga rima svært dårleg med rettsutgreiinga til lagdommaren.

Høgsterett er av ei anna oppfatning. I grunngivinga viser dei til at dei ikkje kan sjå at tilsidesettinga til lagmannsretten er bygd på feil lovtolking, slik Elden har skrive i anken sin. Dei finn heller ikkje feil med saksarbeidet til lagmannsretten.

– Etter dette er konklusjonen til ankeutvalet at anken må forkastast, skriv dei.

I avgjerda frå Høgsterett blir det likevel understreka at det ikkje er noko i vegen for at lagmannsretten kan omgjere si avgjerd om å tilsidesette rettsavgjerda til juryen.

– Sidan det ikkje går fram av saksdokumenta at lagmannsretten har vurdert omgjering, blir det for ordens skuld gjort merksam på at denne rettsavgjerda ikkje er til hinder for slik omgjering, skriv Høgsterett.

Jensens forsvarer John Christian Elden noterer overfor NTB at han tolkar dette i retning av at Høgsterett meiner at lagmannsretten har gjort feil når dei ikkje har vurdert omgjering etter å ha fått anken.

– Vi er glade for at Høgsterett seier lagmannsretten no må behandle spørsmålet om tilsidesettinga skal omgjerast. Vi hadde håpt at Høgsterett skulle skjere gjennom og respektere juryen, men juristane stal denne makta frå folket ein gong mellom då lova vart vedteken i 1938 og i dag, seier Elden.

NTB får opplyst av Borgarting lagmannsrett fredag ettermiddag at ei ny behandling av saka førebels ikkje er tidfesta. Ei ny sak vil bli ført utan jury og med nye dommarar, to fagdommarar og fem meddommarar.

Lagmannsretten har førebels ikkje teke stilling til ei eventuell omgjering av tilsidesettinga av avgjerda til juryen.