Hastemøte i Trøndelag etter ny bekymringsmelding om Giske

Valkomitéleiar Jorodd Asphjell bekreftar overfor TV 2 at han er på veg til å delta i eit ekstraordinært telefonmøte med valkomiteen fredag morgon.

– Møtet har bakgrunn i det som er komme fram i media rundt Giske det siste døgnet, seier han.

Han vil ikkje seie noko meir om agendaen til møtet enn at dei skal «snakke om det som har skjedd».

Trøndelag AUF, som er representert i valkomiteen, held seinare fredag eit eige ekstraordinært møte i samband med den nye utviklinga rundt den tidlegare Ap-nestleiaren.

– Eg har innkalla til ekstraordinært fylkesstyremøte i morgon kveld, fordi eg meiner dette er ei sak vi må diskutere, seier leiar i Trøndelag AUF Håkon Einarsve i ein SMS til Trønder-Avisa like før midnatt torsdag kveld.

Ifølgje kjeldene til avisa har mange i AUF reagert sterkt på videoen som førte til den seinaste bekymringsmeldinga om Giske.

VG, som først omtalte saka, skreiv at videoen viste at Giske hang over ryggen på ei kvinne i 20-åra og heldt handa si på hoftepartiet til kvinna, mens dei dansa på ein utestad i Oslo.

Det var ikkje kvinna sjølv som sende bekymringsmeldinga om hendinga, men nestleiar Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo. I eit intervju med NRK avdramatiserte kvinna episoden og sa det var ho og venninna som tok kontakt med Giske.

