Ingen skadde i snøskred i Ørsta

innenriks

Politiet melde om eit større snøskred på fjellet Saudehornet i Ørsta klokka 13.35 fredag ettermiddag.

Politiet sette inn ressursar for å få oversikt over situasjonen, og like etter klokka 14 følte dei seg sikre på at ingen var tekne av skredet.

– Vi fekk melding om eit snøskred ved Saudehornet, og at skiløparar kanskje hadde vorte tekne. Det er no avkrefta, opplyser innsatsleiar Tor Inge Remme i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

– Vi har komme i kontakt med personane som var på fjellet. Ambulansehelikopter søkte i rasområdet og sette av ein mann som snakka med dei som såg raset gjekk. Dei sa at dei såg det heile, og at ingen vart tekne, legg han til.

Ifølgje Sunnmørsposten vart skredet utløyst av tre turgåarar på topptur. Desse vart observerte over skredområdet. I tillegg vart to personar observerte frå toppen. Alle fem er gjorde greie for, og ingen kom til skade.

