Kraftig brann i bilforretning i Hokksund

Politiet i Søraust fekk melding om brannen klokka 1 natt til fredag. Det er ikkje fare for at han skal spreie seg til andre bygningar. Fredag morgon opplyser politiet at brannvesenet framleis jobbar på staden.

– Dei har rekvirert ei gravemaskin for å rive taket, slik at dei kjem betre til og får heil og full kontroll på brannen, seier operasjonsleiar Trond Egil Groth i Søraust politidistrikt til NTB.

Politiet melde først at det berre brann på delelagert til bilforretninga Bråtens Bilco. Seinare melde politiet at elden òg har spreidd seg til kontordelen av bygget.

I samband med sløkkingsarbeidet fekk ein brannmann røykskadar og vart sendt til sjukehus.

– Det skal ikkje vere snakk om alvorlege skadar, opplyser operasjonsleiaren.

Brannvesenet skriv på Twitter at husstandar i området som blir ramma av røyk frå brannen, vert oppfordra til å halde dører og vindauge lukka.

Politiet melde om at det stod flammar over taket på bygningen.

