Krisemåling for Frp

innenriks

Frp går 3 prosentpoeng tilbake frå Ipsos januarmåling. Berre éin gong tidlegare, i 2015, har partiet gjort det så dårleg på ei Ipsos-måling. Den gongen fekk dei 9,9 prosent. Hadde februarmålinga vore valresultatet, hadde Frp mista 8 mandat på Stortinget, skriv Dagbladet.

– Vi har dessverre hatt ein del saker i det siste som har handla om alt mogleg anna enn politikk og noko av forklaringa på den svake målinga kan nok ligge der, seier parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi (Frp) til avisa.

Heller ikkje for regjeringspartia Venstre og KrF er målinga lystig lesing. Venstre får 2,3 prosent og KrF får 2,5 prosent. For sistnemnde parti er det den dårlegaste Ipsos-målinga for partiet nokon gong.

Ifølgje avisa mistar Frp veljarar til Høgre, som går fram frå januar til 25,1 prosent. Senterpartiet får 13 prosent og Raudt, som er vinnaren i målinga, får 6,6 prosent. Sistnemnde er større enn Venstre og KrF til saman.

Arbeidarpartiet endar på 26,9 prosent, 2,9 prosentpoeng ned frå førre måling. SV får 8 prosent (-7) og MDG endar på 3,8 prosent (+0,6).

Målinga er utført av Ipsos MMI, der 932 røysteføre har delteke.

(©NPK)