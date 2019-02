Møre-bispen greip inn i konflikt – to prestar fjerna

innenriks

Situasjonen vart så betent at éin av prestane nekta å vere i gudstenestefellesskap med kollegaen, som er open for å vie likekjønna, skriv Vårt Land. Møre-biskop Ingeborg Midttømme måtte til slutt gripe inn.

– No har det vorte sånn at den liberale presten gjekk ut først og den andre er no på veg ut, seier kyrkjelydsrådsleiar Ketil Hjelset om prestestriden som har gått føre seg i lang tid i ein av Noregs største forsamlingar.

Saka vart først omtalt i Sunnmørsposten. Kyrkjelydsrådsleiaren fortel til Dagen at konflikten førte til at nokre rett og slett valde å halde seg borte frå kyrkja når han eller den andre hadde gudsteneste.

Soknerådet har i samråd med biskop og prost sidan i fjor sommar prøvd å løyse samarbeidsproblema. Ei mellombels løysing vart at den eine presten gjorde eit frivillig byte til eit anna sokn etter avtale med prosten.

Hjelset uttalte då at det prinsipielle i saka ikkje var løyst, og måtte løftast opp til eit høgare nivå, slik at det ikkje blir opp til forsamlingane å handtere teologiske konfliktar blant tilsette.

Etter kyrkjelydsrådsmøte 19. februar, med biskopen og prosten til stades, vart det avgjort at begge prestane skal gjere tenesta si i andre forsamlingar.

Biskopen opplyser at ho drøfta saka med Bispemøtet sist veke, og at biskopane er einige om at «ingen kan tvingast til nattverdsfellesskap». Hjelset meiner formuleringa framleis lèt prinsipielle spørsmål stå opne.

– Den konservative presten har operert ut frå at han har ein reservasjonsrett frå å delta i nattverdsfellesskap med prestar som har anna syn i vigselspørsmålet, sidan han er vigsla før Kyrkjemøtets vedtak om å vie likekjønna frå 2016. Eg opplever at han òg har støtte i dette blant nokre pensjonerte prestar som er knytt til forsamlinga på ulike måtar. Han har ikkje stått åleine på at ein har ein slik rett, seier Hjelset til Vårt Land.

(©NPK)