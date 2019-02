Omstridt IT-løysing skal innførast i Noreg

innenriks

Tidlegare denne månaden vart det klart at det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation blir tildelt milliardkontrakten om å lage Helseplattforma i Helse Midt-Noreg.

Epic har tidlegare stått bak innføringa av den danske «Sundhedsplattformen», som skal erstatte opp mot 30 IT-system på alle sjukehus i to danske regionar.

I Danmark diskuterer politikarane no å skrote heile systemet, etter at det har fått kritikk frå ei rekke hald. Mellom anna har fleire legar rasa fordi dei meiner systemet stel tid og merksemd frå pasientbehandlinga, og klinikarar har skildra alvorlege medisineringsfeil. I tillegg har den danske riksrevisjonen komme med sterk kritikk, skriv NRK.

Bekymra

Runar Finvåg, pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal, seier til kanalen at han er sterkt bekymra over problema det vert meldt om i Danmark.

– I utgangspunktet er eg positiv til at vi får eit felles journalsystem, men det er jo grunn til sterk bekymring når danskane rapporterer at dei har så store utfordringar. Det høyrest jo ut som at bruken av systemet går utover pasientsikkerheita, seier han.

– Når dei òg fortel at systemet er vanskeleg å bruke og at brukarterskelen er så høg, er jo det ein ganske stor risiko i seg sjølv, fortset han.

Nyare versjon

Kommunikasjonssjef for Helseplattforma i Helse Midt-Noreg, Sigrun Berge Engen, seier til NTB at ho er glad for at pasientombodet engasjerer seg i saka.

– Vi tek pasientsikkerheit på alvor, og er godt kjent med innføringa til danskane både på godt og vondt. Vi har òg invitert pasientombodet til eit møte, seier ho.

Når det gjeld Epics dataløysingar understrekar Engen at systemet som skal innførast i Noreg, blir ganske ulikt det ein har hatt problem med i Danmark.

– Teknologien Epic leverer er veldig konfigurerbar, og vi avgjer i stor grad sjølv korleis det skal bli. Vi er opptekne av å involvere både brukarar og personell i arbeidet med å forme plattforma, og sjølve systemet blir ikkje sett i produksjon før i 2021. Før det skal det gjennom grundig testing slik at vi er sikre på at det verker, seier Engen.

Ho understrekar òg at Epics system har vore i bruk i fleire land enn Danmark, og at fleire leiande sjukehus over heile verda er fornøgde med dataløysinga.

