Påtalemakta ankar Valdres-saka til Høgsterett

Eidsivating lagmannsrett dømte den 47 år gamle kvinna til åtte månader fengsel på vilkår for grov mishandling av den 13 år gamle dottera Angelica Heggelund. Mora vart frifunnen for å ha sett dottera i hjelpelaus tilstand.

På bakgrunn av straffutmålinga i saka anka påtalemakta fredag avgjerda til Høgsterett, skriv Budstikka.

– Etter vårt syn har lagmannsretten gitt dei formildande omstenda for stor vekt, seier aktor i saka, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, til avisa.

– Vi meiner vidare at det finst allmennpreventive omsyn til rettssikkerheita til barn som ikkje har vorte drøfta i dommen til lagmannsretten. Vidare er oppfatninga vår at det ikkje er grunnlag for å gi straff på vilkår for eit lovbrot av ein slik alvorleg karakter, fortset han.

I Valdres tingrett i mai i fjor vart kvinna dømt til tre års fengsel. Ankesaka i Eidsivating lagmannsrett på Hamar gjekk over tolv dagar i januar og byrjinga av februar. Her la statsadvokaten ned påstand om same straff, eitt år mindre enn han bad om i tingretten.

Resultatet i ankesaka vart altså mykje mildare straff – åtte månader fengsel på vilkår. Angelicas mor slepp dermed å sone, men får ei prøvetid på to år.

I dommen blir det lagt vekt på at det var eit symbiotisk forhold mellom mor og dottar «som openbert har gjort det vanskeleg for tiltalte å ta den styringa som ein forelder må ta i ein kritisk situasjon».

13 år gamle Angelica Heggelund vart funnen død i ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaftan 2015. Obduksjonen viste at ho døydde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

