Motstand i regjeringspartia mot ny lakseskatt

Både i Høgre, Frp og Venstre veks motstanden mot at det blir innført ein statleg grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk. Grunnrenteskatten er ein ekstra skatt som blir pålagt næringar som tener pengar på å bruke ressursane til fellesskapet, som fjordar og havområde.

– Det er ikkje sikkert at dette er den beste måten å skape meir vekst på i kommunane som har oppdrettsnæring, seier Venstres næringspolitiske talsmann, André N. Skjelstad, til NTB.

Også på Høgres og Frps landsmøte blir saka tema. I Høgre har eit utval levert ei delt innstilling, der fleirtalet ikkje ønsker å innføre grunnrenteskatt, mens Frp skal behandle eit forslag om nei til grunnrenteskatt.

Saka kan også komme opp på KrFs landsmøte, bekreftar næringspolitisk talsmann Steinar Reiten.

Under utgreiing

I årevis har politikarane diskutert om oppdrettsnæringa må betale ei avgift til vertskommunane for areala dei brukar til sjøs.

I 2017 greidde SV å samle eit fleirtal på Stortinget for ei produksjonsavgift eller grunnrenteskatt på 25 øre per kilo eksportert laks, noko dåverande fiskeriminister Per Sandberg hevda vilje bryte med Noregs EFTA-forpliktingar.

I fjor vår behandla Stortinget saka på nytt og vedtok å setje ned eit utval som skal vurdere endringar i skattesystemet for fiskeri- og havbruksnæringa. Utgreiinga skal vere klar i november.

SV oppfordrar regjeringspartia til å vente på utgreiinga.

– Alt regjeringspartia har gjort i denne saka, har vore veldig rotete, seier fiskeripolitisk talsmann Torgeir Knag Fylkesnes i SV til NTB.

Havbruksfond

I regjeringspartia tek fleire til orde for å vidareutvikle Havbruksfondet i staden. Fondet blir fylt opp med pengar frå oppdrettskonsesjonar, og i fjor vart det delt ut 2,7 milliardar kroner til kommunar og fylkeskommunar som legg til rette for oppdrettsnæringa.

Fylkesnes meiner derimot Havbruksfondet ikkje er ei god langsiktig løysing for vertskommunane, sidan det berre gjeld eingongsbetalingar. Han samanliknar det med å leige eit hus og berre betale leige for éin månad.

I tillegg er Havbruksfondet ein pengegalopp, meiner SV-politikaren.

– Konsesjonar blir lagt ut på auksjon, der dei som har mest kapital, vinn, ikkje dei som har dei beste løysingane på miljø, arbeidsplassar og så vidare.

Også eit mindretal i Høgres utval meiner at Havbruksfondet ikkje er noka god erstatning.

– Det er ei ganske kortsiktig ordning som skuggar for robust, lokal skattlegging, sa Hanne Alstrup Velure, sentralstyremedlem i Høgre og ordførarkandidat i Lesja, til NTB tidlegare denne månaden.

Fryktar urimeleg skatt

I Arbeidarpartiet er ein på si side redd for at skattetrykket for oppdrettsnæringa skal bli for hardt. Entusiasmen over å innføre ein grunnrenteskatt er heller labar.

– Vi er redde for at ein ikkje ser det samla skattetrykket som ligg på ei viktig næring, seier næringspolitisk talsperson Terje Aasland til NTB.

– Vertskommunane må sikrast føreseielege inntekter. Men det er viktig å få dette skikkeleg greidd ut, og at det ikkje blir ein urimeleg hard skatt, seier han.

