Sørlandsbanen opna mellom Sandnes og Ganddal

Bane Nor melder i 8-tida at reisande framleis må rekne med forseinkingar.

Politiet fekk melding klokka 7.40 frå eit vitne om ein blodig mann eit par kilometer nord for ulykkesstaden i Luravika.

– Ein patrulje er i kontakt med vedkommande no, og vi trur det er den same som var innblanda i påkøyrsla i Luravika. Ambulanse er rekvirert til staden, melder Sørvest politidistrikt på Twitter.

Stavanger Aftenblad skriv at mannen har flytta seg eit godt stykke frå Somaneset, ikkje langt frå Luravika, der påkøyrsla fann stad. Han vart funnen på veg mot Gausel. Politiet antek at han har gått til fots. Skadeomfanget er førebels ikkje kjent og ambulanse er på staden.

Påkøyrsla skal ha skjedd på Jærbanen ikkje langt frå Luravika. Jærbanen er stengt mellom Ganddal og Stavanger. NSB har sett opp busser og drosjer.

Toga vart ståande etter hendinga som skjedde klokka 5.25. NSBs lokaltog mellom Stavanger og Egersund, i tillegg til NSBs regiontog mellom Oslo og Stavanger, vart ramma av togstansen.

Harry Korslund i Bane Nor seier til Stavanger Aftenblad at togstansen har samanheng med at straumforsyninga på strekninga må koplast ut mens nødetatane jobba på skadestaden.

