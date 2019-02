Spania krev å få vere med i fregatt-granskinga

innenriks

– Dei har gjort kjent at dei ønsker å delta. Vi arbeider no med å lage ein samarbeidsavtale. Eg reknar med at dei er opptekne av Navantias rolle, seier avdelingsdirektør i dag S. Liseth i Statens havarikommisjon til Bergens Tidende.

Den spanske havarikommisjonen viser interesse som følgje av eit varsel frå Forsvaret om ein alvorleg konstruksjonsfeil som gjorde at rom som skulle vere vasstette, ikkje var det. Navantia bygde fregatten.

Forsvaret har sagt at det ikkje ser bort frå rettslege skritt eller krav overfor Navantia som følgje av den påståtte feilen.

Fregatten KNM Helge Ingstad har lege i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankaren Sola TS torsdag 8. november.

To kranlekterar kom til den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad søndag. Hevinga kan starte måndag, men vêret fortset å skape uvisse.

