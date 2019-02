Telenor skal samarbeide med Nokia om 5G-testing i Danmark

innenriks

Selskapa skal teste viktige 5G-funksjonar, som forbetra mobilt breiband og ultrarobust sanntidskommunikasjon (URLLC), opplyser Telenor i ei pressemelding måndag.

Nokia skal ta i bruk nestegenerasjons basestasjonsteknologien, AirScale, i det kommersielle radionettet, og vil òg teste nye funksjonar i det skybaserte kjernenettet.

– Det er viktig for Telenor å vurdere ulike teknologiske, funksjonelle og kommersielle løysingar for 5G saman med leverandørane våre. Vi er veldig fornøgde med å kunne teste den nye teknologien i Danmark og i Skandinavia saman med Nokia, seier konserndirektør for teknologi i Telenor, Ruza Sabanovic.

Huawei-rivalar

Finske Nokia er ein av få konkurrentar til den største produsenten i verda av telekomutstyr, kinesiske Huawei, i kampen om å få byggje ut neste generasjons mobile breiband – 5G – i ei rekke land. Frå før har Telenor testa ut 5G-teknologi i Noreg i samarbeid med Ericsson, ifølgje Reuters.

Det norske mobilkonsernet har bygd sitt 4G-nett i Noreg delvis med Huaweis teknologi, men har no på kort tid to gonger kunngjort 5G-samarbeid med rivalane til kinesarane.

Telenor inngjekk dessutan nyleg ein samarbeidsavtale med Nokia for å modernisere dei mobile kjernenettene i Noreg, Sverige og Danmark. Forsterkingane vil støtte 5G radionettet.

Huawei har vorte utestengt frå 5G-utbygging i fleire land på grunn av frykt for det tette bandet selskapet har til kinesiske styresmakter. USA mistenkjer statsspionasje og har bedt Nato-allierte om ikkje å bruke teknologi frå selskapet.

(©NPK)