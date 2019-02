Kripos har funne over 20 moglege krigsforbrytarar

innenriks

– Dei fleste som flyktar frå krigen Syria, har behov for og rett på vern i Noreg. Vi har likevel grunn til å tru at det blant legitime asylsøkarar frå Syria også skjuler seg krigsforbrytarar, seier Sigurd Andres Moe i Kripos til VG. Han er leiar for Seksjon for internasjonale lovbrot i Kripos.

Ifølgje avisa har Kripos i dag oversikt over fleire enn 20 personar frå Syria, som blir kalla «interessante». Dette er alt frå leiarar til utøvarar. I tillegg kjem personar frå andre land, som kan ha tilknyting til Syria-konflikten.

– Dette er personar som vi meiner er interessante og som vi ser nærare på og vurderer om det er grunnlag for å starte etterforsking, seier Moe.

Han fortel at etterforskarar i Kripos no jobbar med det han seier er interessant informasjon, og at oppstart av etterforsking i ei eller fleire av sakene kan vere nærliggjande i tid.

Etter den store flyktningbølgja i 2015 har norsk politi fått tips om at moglege krigsforbrytarar har komme seg inn i Europa – og Noreg. Moe seier Kripos' oppgåve er å finne desse personane og sørge for at dei står til rette for ugjerningane sine.

– Krigslovbrot, lovbrot mot menneska og folkemord blir definert som dei verste lovbrota, og det er den internasjonale forpliktinga vår å sørge for at dei ansvarlege blir stilte til ansvar, seier Moe.

