Kristiansand-kvinne dømt til 21 års forvaring for to overlagde drap ankar dommen

Det stadfestar forsvararen til kvinna advokat Olav Sylte.

43-åringen vart tysdag dømd i Kristiansand tingrett til 21 års forvaring for to overlagde drap. Dommen er i tråd med påstanden til aktor, og kvinna er dømt for alle tiltalepunkta.

Dommen fall meir enn fem veker etter at saka vart avslutta 22. januar. Ho hadde då halde på sidan 12. november i fjor. Ankesaka var allereie forhåndsdatert med oppstart 19. mars i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

– Vi er veldig tilfredse med at kvinna er dømt på alle punkt. Dette har vore mange år med mykje hardt arbeid, seier etterforskingsleiar Øystein Jørgensen i Kripos til NRK.

Forsvararen til kvinna la i rettssaka ned påstand om at klienten hans bør frifinnast for alle forhold. Kvinna har heile tida nekta straffskyld.

– Ho tok det tungt, men med fatning, seier advokat Katja Hakvaag Kristiansen, som er ein av forsvararane til kvinna, til Fædrelandsvennen.

Ingen formildande omstende

Det er 17 år sidan faren til kvinna vart funnen død i eit badekar i heimen sin i Kristiansand. Tolv år seinare vart den tidlegare sambuaren hennar funnen død på eit hotellrom i byen. Grava til faren vart opna i desember 2017, og det vart då påvist roande stoff i kroppen.

I tillegg til dei to overlagde drapa har kvinna òg stått tiltalt for å ha forgifta ein tredje mann og for urettmessig å ha tatt ut litt over 150.000 kroner med eitt av kredittkorta hans. I dommen fastslår retten at det ikkje finst nokon formildande omstende.