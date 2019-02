Nordens lengste jernbanetunnel ferdig bora

innenriks

– Bane Nor som byggherre er godt fornøgd med at tunnelboringa er fullført til avtalt tid. Dette er eit godt resultat, seier Birger Steffensen, assisterande utbyggingsdirektør i Bane Nor.

Han legg til at Bane Nor ser fram til å tilby halvert reisetid med den nye Follobanen mellom Oslo og Ski, sidan jernbanesatsinga er viktig for reisande og for vekst og utvikling i Oslo- og Follo-regionen.

Boringa av den 20 kilometer lange tunnelen vart starta opp av statsminister Erna Solberg og dåverande samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 5. september 2016.

Inne i fjellet mellom Oslo sentrum og Ski har tunnelarbeidarar stått på kvar dag, unntatt søndagar, i fire skift døgnet rundt. På det meste har 1.000 personar delteke i arbeidet. Over 100 tunnelarbeidarar har stått for boringa med dei to maskinene som kom i mål 26. februar.

For ein månad sidan vart det kjend at opninga av Follobanen blir utsett med eitt år til slutten av 2022 og at prosjektet blir to milliardar kroner dyrare enn antatt.

Follobaneprosjektet er ein del av intercity-utbygginga og vil gi elleve minutts reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noko som er ei halvering av reisetida.

