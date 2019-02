Politiet vil løyse passkaos med SMS

innenriks

Det opplyser justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og konstituert politidirektør Håkon Skulstad etter å ha diskutert dei lange passkøane på Austlandet i eit møte tysdag.

– Frå 2020 vil vi sende SMS-varsling til dei som må fornye passet sitt i god tid på førehand, cirka eitt år. Der gir vi òg tilbod om ein time. På den måten ønsker vi å fordele utskrivinga av pass jamt utover året, seier Skulstad til NTB

Han påpeikar at veldig mange vil skaffe seg nytt pass på våren og forsommaren, medan få gjer det om hausten.

Politiet har alt sett i verk tiltak for å redusere den lange ventetida for å få pass på Austlandet. Både i Oslo, Aust og Søraust politidistrikt er det no mogleg å bestille time 90 dagar fram i tid. I tillegg blir bemanninga auka etter påske. Det blir utvida opningstider på kvardagar og moglegheit til å bestille pass også på laurdagar.

