Rapport om antibiotikaresistens – Bør få alarmklokkene til å ringe

Rapporten inneheld data samanlikna av Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Den europeiske styresmakt for næringsmiddeltryggleik (EFSA) og baserer seg på data frå europeiske land i 2017, skriv Veterinærinstituttet.

Ifølgje rapporten blir det stadig vanskelegare å behandle bakteriesjukdommar som smittar mellom dyr og menneske med antibiotika. EU-kommissær for helse- og forbrukarpolitikk og næringsmiddelsikkerheit, Vytenis Andriukaitis, meiner rapporten må få alarmklokkene til å ringe.

– Denne rapporten viser at vi er på veg inn i ei verd der stadig fleire vanlege bakterieinfeksjonar blir vanskelege og i nokre tilfelle umoglege å behandle, seier han.

Han legg til at ein ser at nasjonale retningslinjer i nokre land bidrar til mindre bruk av antibiotika og ein nedgang i antibiotikaresistens.

Bruk av antibiotika både til dyr og til menneske er den viktigaste drivaren for utviklinga av antibiotikaresistens.

Tal frå overvakingsprogrammet NORM-VET viser at det er låg førekomst av antibiotikaresistente bakteriar i dyr og i mat i Noreg. Seniorforskar og fagansvarleg for antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl, åtvarar mot å la det bli ei sovepute.

– Vi må lytte til dei alvorlege åtvaringane i rapporten frå EFSA og ECDC. Dei minner oss om at sjølv om vi ligg veldig godt an på dyresida i Noreg, så krev det hardt arbeid og stor merksemd om antibiotikaresistens for å kunne verne om den gode statusen vår så lenge vi kan, seier ho.

