Rovviltnemndene står fast på framleis ulvejakt

Åtte av dei ti i nemndene stemte tysdag for å halde oppe vedtaket til rovviltnemndene frå 29. januar om at kvoten for lisensfelling av ulv utanfor ulvesona skal utvidast med fire dyr.

Det har tidlegare vore ein kvote på tolv ulvar, som alle har vorte skotne. Denne kvoten vart fylt tidleg i januar, mens lisensfellingsperioden varer ut mars.

– No går saka til Klima- og miljødepartementet som skal behandle ho vidare og fatte eit endeleg vedtak. Det bør dei gjere ganske fort. Vedtaket vårt kom i januar, mens lisensperioden går ut mars. Jakta er jo ikkje stoppa og den går føre seg, men så vidt eg veit er det ikkje felt nokon, seier leiar Arnfinn Nergård for den regionale rovviltnemnda for Hedmark.

Møtet til rovviltnemndene tysdag vart halde på Hamar. Einaste sak som var til behandling var klagebehandling av vedtaket til viltnemndene om ny kvote og område for lisensfelling av ulv.

Fleirtalet i nemndene argumenterte med at det har vore eit auka trykk utanfor ulvesona, mellom anna fordi flokkane i Mangen og Hobøl ikkje er tekne ut. Det er dessutan skjedd nyetablering av ulvepar innanfor ulvesona.

Rovviltnemndene i region 5 omfattar Hedmark, og rovviltnemnda i region 4 omfattar Oslo, Akershus og Østfold.

Det er komme inn ei rekke klager på vedtaket som vart gjort i møtet 29. januar.

Blant klagarane er Norges Bondelag, WWF, Naturvernforbundet, Rovviltets Røst, NOAH, Glomma skog, Noregs Miljøvernforbund og fleire privatpersonar. Klagene går på at det ligg utanfor mandatet til nemndene å vedta ny kvote, at vedtaket er i strid med tidlegare vedtak, lover og fagråd eller at kvoten på fire dyr er for liten.

