Yara-frikjent får 35 millionar kroner i erstatning

innenriks

Av dei fire tiltalte i den såkalla Yara-saka, vart tre frifunne. Den fjerde, tidlegare juridisk direktør i gjødselprodusenten, Kendrick Wallace var den einaste som vart domfelt for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Han vart dømd til sju års fengsel.

Retten fann at Wallace hadde formidla store pengebeløp til sønene til framståande tenestemenn i Libya og India i eit forsøk på å skaffe Yara innpass i dei to marknadene.

Saka Oslo tingrett no har avgjort, gjeld éin av dei tre frikjente konserndirektørane, Tor Holba, som tidlegare har vorte tilkjent 14 millionar i erstatning frå staten. Han har seinare i tillegg kravd tapt inntekt for lønn, bonus og pensjon frå 2018 og fram til pensjonsalder i 2021, fordi straffesaka fjerna moglegheitene hans for tilsvarande arbeid, skriv Rett24.

– Det må vere likskap på begge sider av bordet når det gjeld konsekvensar av å trå feil. I denne saka var det Økokrim som tredde feil, noko som fekk store konsekvensar for Tor Holba. Han mista jobben, og tapte namn og renommé som vil prege framtida hans i lang tid. Då er det rett og slett rimeleg at Holba blir gitt tilbake noko av det som vart tatt frå han, seier Holbas advokat Nadia Hall.

Totalt, med renter og sakskostnader, må staten betale over 35 millionar kroner i erstatning til Holba.

(©NPK)