Erna Solberg opna laksesenter i Oslo

innenriks

Onsdag opna ho eit laksesenter i ein tidlegare sushirestaurant på Tjuvholmen i Oslo. På senteret kan besøkjande få sjå meir om livssyklusen til laksen og korleis eit moderne oppdrettsanlegg blir drive.

Dessutan er det restaurant, der hovudingrediensen naturlegvis er laks. Senteret har alt vore i sving sidan i haust og har tatt imot over 5.000 besøkjande.

– Det er veldig flott at dei har det her, der folk har lenger avstand til fiskeoppdrett enn det ein har langs kysten. Så er det jo fint at det blir kombinert i ein hipp og kul innpakning, seier Solberg til NTB.

Ho fortel at ho høyrer utdaterte påstandar om norsk laksehald, til dømes om antibiotikabruk, når ho er i utlandet. Då fortel ho om korleis fisken no blir vaksinert.

Samtidig er ho klar på at næringa framleis treng å forbetre seg.

– Ein skal slåst for å få næringa mest mogleg berekraftig og med færrast mogleg sjukdommar, seier ho.

Det er Fiskeridirektoratet som har tildelt selskapet Lax Expo ein konsesjon til å drive opplysningsverksemd på denne måten i Oslo. Bak Lax Expo står mellom anna oppdrettsselskapet Nova Sea, som har base på Helgeland.

(©NPK)