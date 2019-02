Færre kjøper angrepiller

innenriks

Salet av dei mest brukte reseptfrie legemidla som blir selde i apotek og i daglegvarebutikkar, fortset å auke, men det er to unntak, viser statistikken. Salet av det smertestillande middelet ibuprofen har gått ned med 6 prosent frå 2017 til 2018, og salet av nødprevensjon har gått ned med 4 prosent.

I fjor vart det selt totalt 117.700 dosar nødprevensjon. Av dette vart 7.400 selde i daglegvarehandelen.

Angrepillene har vore selde utan resept sidan 2005. Fram til 2009 var det ein auke i salet, men deretter har salet gått ned med heile 29 prosent.

– Det er positivt at det blir selt mindre nødprevensjon sidan dette ikkje skal erstatte annan prevensjon, seier seniorrådgivar Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Han trur nedgangen har samanheng med at kvinner har betre tilgang på prevensjonsmiddel og at auka bruk av langtidsverkande prevensjonsmiddel som P-stav og spiral kan ha ført til mindre behov for nødprevensjon.

Blant andre mykje brukte legemiddel har salet av nasespray auka med 2 prosent frå 2017 til 2018. Midlar til røykeavvenning som tyggegummi med nikotin og liknande har hatt ein tilsvarande auke.

