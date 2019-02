Lita utvikling i pappapermen

innenriks

Det viser statistikk som Nav publiserte onsdag.

I 2017 var 54,9 prosent av fedrane heime med barna sine i 50 dagar eller meir. I fjor fall delen til 54,3 prosent.

Statistikken tar likevel ikkje høgde for at fedrar kan ha starta uttaket av fedrekvoten året før, eller har gradert permisjon som kan strekke seg over fleire år.

Statistikken frå i fjor viser òg at like mange fedrar, 7,5 prosent, tok ut korte permisjonar på éin til ti dagar, som dei som tok lange permisjonar på 71 dagar eller meir.

– Fedrar tar stort sett ut kvoten og ikkje noko meir. Det ser vi endå ein gong på denne statistikken, seier familiepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Anette Trettebergstuen, i ein kommentar til NTB.

I juli i fjor vart fedrekvoten auka frå 10 til 15 veker i samband med tredelinga av foreldrepengeordninga. Men dette viser ikkje i statistikken for fjoråret sidan svært få av dei som har vorte fedrar etter at den nye ordninga vart innført, har starta uttaket sitt.

I fjor fekk i alt 82.400 kvinner og 53.800 menn foreldrepengar. Det er ein nedgang på 3 prosent frå 2017.

(©NPK)