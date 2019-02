Liten nedgang i delen arbeidsledige

innenriks

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det i desember (gjennomsnitt november-januar) var 105.000 arbeidslause. Det er 7.000 færre enn i september (gjennomsnitt august-oktober). Nedgangen er isolert sett innanfor feilmarginen i AKU.

Utviklinga viser at det har vore ein jamn nedgang i arbeidsløysa frå seinvinteren 2017 og fram til slutten av 2018.

I november 2018 tok Nav i bruk ei ny løysing for registrering av arbeidssøkarar, som gjer at dei kjem raskare inn i registeret og statistikken til Nav. SSB sesongjusterer tala frå Nav etter same metode som før.

I desember var tala på sysselsette personar om lag som i september. Frå september til desember viser altså sesongjustert AKU at talet på arbeidsledige gjekk ned samtidig som talet på sysselsette var omtrent uendra.

Dette inneber at tala på dei som står utanfor arbeidsstyrken, målt i prosent av befolkninga, gjekk opp. Dette kan til dømes vere studentar, pensjonistar og uføre, men òg personar som har gitt opp å søke arbeid og som dermed ikkje blir klassifiserte som arbeidsledige.

