Menneskerettsdomstolen i Strasbourg skal behandle omstridd barnevernssak

Saka dreier seg om ein norsk-rumensk pinsevenn-familie som vart fråteken dei fem barna sine i 2015, etter at barnevernet i Naustdal i Sunnfjord mistenkte foreldra for fysisk avstraffing av barna. Dei fem barna vart plasserte i tre ulike fosterheimar.

Ifølgje NRK meinte likevel barnevernet at saka var så alvorleg at dei ønskte å ta barna vekk frå foreldra på permanent basis. Vedtaket førte til så store protestar mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt at barna vart førte tilbake til familien i 2016.

Ekteparet tok då med seg barna og flytta tilbake til Romania. På grunn av mistillit mot barnevernet og frykt for rettsforfølging har dei ikkje ønskt å returnere til Noreg.

I eit intervju på rumensk TV innrømmer paret at dei har gitt barna klaps på baken og trekt dei i øyra – sjølv om dei visste at slike oppsedingsmetodar er ulovlege i Noreg.

Paret er pinsevenner og fleire av dei kristne støttespelarane deira hevdar at frykt for religiøs indoktrinering var årsaka til at barnevernet tok over omsorga for barna.

No har Menneskerettsdomstolen i Strasbourg avgjort at dei ønsker å sjå nærare på saka, skriv Rett24.

Rådmann i Naustdal kommune, Øyvind Bang-Olsen, har ikkje noko imot at saka blir prøvd for menneskerettsdomstolen.

– Det er positivt at dei som ønsker å få saka vurdert får det. At vi har eit slikt system i Europa er bra, seier Bang-Olsen til NRK.

Saka frå Naustdal er den tiande norske barnevernssaka som skal behandlast av EMD. Domstolen skal mellom anna vurdere om Noreg har brote artikkel åtte i den Europeiske menneskerettskonvensjonen om «retten til eit familieliv».

Så langt er tre av sakene avgjort, og Noreg er felt i ei av dei.

